Нічна атака БпЛА: які наслідки у Чернівецькій області

Загиблих чи поранених, на щастя, немає.

Під час нічної над Чернівецькою областю знищили ворожий безпілотник. Внаслідок падіння його уламків пошкоджено декілька будівель в одному із сіл Дністровського району.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

На місце відправились усі профільні служби.

"Сили ППО спрацювали на відмінно! Дякую воїнам за чудову роботу!", - зазначив посадовець.

Він учергове нагадав, що під час тривоги варто перебувати в укриттях. Бережіть себе і своїх рідних.

Раніше ударні безпілотники "Шахеди", якими Росія тероризує українські міста, важко виявити і непросто збити. Окрім того, їхній запуск відбувається за траєкторією, яка проходить над складним рельєфом місцевості. В Україні бракує наземних комплексів протиповітряної оборони, щоб повністю закрити небо

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