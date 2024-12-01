На Рівненщині зафіксовано рух ворожих дронів: в області працює ППО

На Рівненщині зафіксовано рух ворожих "Шахедів". В області працюють Сили ППО.

Про це повідомили у Рівненській ОВА.

Інформацію про наслідки очікуємо згодом.

Нагадаємо, ударні безпілотники “Шахеди”, якими Росія тероризує українські міста, важко виявити і непросто збити. Окрім того, їхній запуск відбувається за траєкторією, яка проходить над складним рельєфом місцевості. За словами начальника відділу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаша, у нас немає достатньої кількості наземних комплексів протиповітряної оборони, щоб повністю закрити небо над Україною.

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