На Рівненщині зафіксовано рух ворожих дронів: в області працює ППО

Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.
На Рівненщині зафіксовано рух ворожих "Шахедів". В області працюють Сили ППО.
Про це повідомили у Рівненській ОВА.
Інформацію про наслідки очікуємо згодом.
Нагадаємо, ударні безпілотники “Шахеди”, якими Росія тероризує українські міста, важко виявити і непросто збити. Окрім того, їхній запуск відбувається за траєкторією, яка проходить над складним рельєфом місцевості. За словами начальника відділу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаша, у нас немає достатньої кількості наземних комплексів протиповітряної оборони, щоб повністю закрити небо над Україною.
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