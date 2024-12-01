Ребел Вілсон повідомила про горе в її родині

В артистки померла рідна людина.

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон повідомила, що в її родині сталося горе.

Сумною новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка розповіла, що померла близька та рідна їй людина. З життя пішов дідусь Ребел Вілсон, якого звали Поппі. Чоловіка не стало у віці 97 років.

Акторка вшанувала пам'ять рідної людини. Також Ребел Вілсон у фотоблогу показала знімок, де вона зображена з дідусем.

"Спочивай з миром Поппі - 97 років! Найкращий дідусь", - написала акторка.

Ребел Вілсон із дідусем / Фото: instagram.com/rebelwilson

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Геля Зозуля ділилася сумною новиною. Артистка повідомила, що в її родині сталося горе. Померла бабуся Гелі Зозулі, завдяки якій вона почала співати. Артистка тяжко переживає втрату рідної людини.

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