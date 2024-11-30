Соломія Вітвіцька замилувала рідкісними кадрами з мамою та племінником

Ведуча показала, як проводить час з родиною.

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька, яка нещодавно розповідала про поповнення в родині, показала своїх рідних.

Так, у фотоблогу знаменитість поділилася рідкісними кадрами з мамою-красунею Світланою. Разом вони відвідали спортзал і виконали низку вправ з тренерами.

Соломія Вітвіцька з мамою / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Крім того, Вітвіцька похизувалася, як провела день з племінником Данилом. Так, ведуча взяла хлопчика з собою на роботу. Данило вже оглянув офіс, де працює тітка, а також навіть встиг побувати у прямому ефірі. Зокрема, у телемарафоні наприкінці випуску новин ТСН племінник Соломії з'явився поруч з ведучими Наталією Мосейчук і Максимом Сухенко. Це неабияк потішило зірок під час прямого включення.

Соломія Вітвіцька з племінником / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Племінник Соломії Вітвіцької з ведучими 1+1 / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Коли комусь дуже захотілося в кадр. А Михайло Подоляк спізнювався в ефір. Це було феєрично", - підписала кадри ведуча.

Також щасливий Данило після робочого дня тітки в кадрі встиг наробити спільних фото, як у студії ТСН, так і за лаштунками з Марічкою Падалко та Аллою Мазур.

Племінник Соломії Вітвіцької / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з племінником / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно політик Дмитро Кулеба розповів про своїх двох дітей від першого шлюбу. Дипломат зізнався, де його син і донька та чим вони займаються.

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