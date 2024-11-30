Соломия Витвицкая восхитила редкими кадрами с мамой и племянником

Ведущая показала, как проводит время с семьей.

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая, которая недавно рассказывала о пополнении в семье, показала своих родных.

Так, в фотоблоге знаменитость поделилась редкими кадрами с мамой-красавицей Светланой. Вместе они посетили спортзал и сделали ряд упражнений с тренерами.

Соломия Витвицкая с мамой / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Кроме того, Витвицкая похвасталась, как провела день с племянником Данилом. Так, ведущая взяла мальчика с собой на работу. Данило уже осмотрел офис, где работает тетя, а также успел побывать в прямом эфире. В частности, в телемарафоне в конце выпуска новостей ТСН племянник Саломии появился рядом с ведущими Натальей Мосейчук и Максимом Сухенко. Это очень порадовало звезд во время прямого включения.

Соломия Витвицкая с племянником / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Племянник Саломеи Витвицкой с ведущими 1+1 / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Когда кому-то очень захотелось в кадр. А Михаил Подоляк опаздывал в эфир. Это было феерично", — подписала кадры ведущая.

Также счастливый Даниил после рабочего дня тети в кадре успел наделать общих фото, как в студии ТСН, так и за кулисами с Маричкой Падалко и Аллой Мазур.

Племянник Соломии Витвицкой / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с племянником / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно политик Дмитрий Кулеба рассказал о своих двоих детях от первого брака. Дипломат признался, где его сын и дочь и чем они занимаются.

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