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Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024: три медитации для очистки

Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024: три медитации для очистки

Медитация очень важна во время новолуния

Обратите внимание на медитацию во время новолуния.

Три медитации для очищения во время новолуния в Стрельце

  1. Медитация "Огонь очищения"

    • Сядьте удобно, зажгите свечу перед собой.
    • Представьте, что пламя очищает вас от всего лишнего – негативных мыслей, страхов или сомнений.
    • Сосредоточьтесь на ощущении легкости, повторяя: "Я освобождаюсь от всего, что меня тяготит".
    • Завершите медитацию, поблагодарив пламя за очищение.

  2. Медитация "Выпускание старика"

    • Представьте себя стоящим на берегу реки или моря.
    • Визуализируйте, как вода забирает все ваши тревоги, обиды и ненужные мысли, оставляя чувство покоя и чистоты.
    • Скажите мысленно: "Я отпускаю старое и открываюсь новому".

  3. Медитация "Обновление энергии"

    • Найдите тихое место, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов.
    • Представьте, как сверху спускается на вас золотистый свет, наполняя каждую клетку тела чистой энергией.
    • Почувствуйте, как этот поток смывает усталость и открывает источник вдохновения.
    • Повторите аффирмацию: "Я наполнен энергией для новых свершений".

Эти медитации помогут избавиться от внутреннего хаоса и войти в новый лунный цикл с ясностью и гармонией.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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