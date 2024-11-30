Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024: три медитации для очистки

Три медитации для очищения во время новолуния в Стрельце

Медитация "Огонь очищения" Сядьте удобно, зажгите свечу перед собой.

Представьте, что пламя очищает вас от всего лишнего – негативных мыслей, страхов или сомнений.

Сосредоточьтесь на ощущении легкости, повторяя: "Я освобождаюсь от всего, что меня тяготит".

Завершите медитацию, поблагодарив пламя за очищение. Медитация "Выпускание старика" Представьте себя стоящим на берегу реки или моря.

Визуализируйте, как вода забирает все ваши тревоги, обиды и ненужные мысли, оставляя чувство покоя и чистоты.

Скажите мысленно: "Я отпускаю старое и открываюсь новому". Медитация "Обновление энергии" Найдите тихое место, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов.

Представьте, как сверху спускается на вас золотистый свет, наполняя каждую клетку тела чистой энергией.

Почувствуйте, как этот поток смывает усталость и открывает источник вдохновения.

Повторите аффирмацию: "Я наполнен энергией для новых свершений".

Эти медитации помогут избавиться от внутреннего хаоса и войти в новый лунный цикл с ясностью и гармонией.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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