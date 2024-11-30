Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024: три медитации для очистки

Обратите внимание на медитацию во время новолуния.
Три медитации для очищения во время новолуния в Стрельце
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Медитация "Огонь очищения"
- Сядьте удобно, зажгите свечу перед собой.
- Представьте, что пламя очищает вас от всего лишнего – негативных мыслей, страхов или сомнений.
- Сосредоточьтесь на ощущении легкости, повторяя: "Я освобождаюсь от всего, что меня тяготит".
- Завершите медитацию, поблагодарив пламя за очищение.
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Медитация "Выпускание старика"
- Представьте себя стоящим на берегу реки или моря.
- Визуализируйте, как вода забирает все ваши тревоги, обиды и ненужные мысли, оставляя чувство покоя и чистоты.
- Скажите мысленно: "Я отпускаю старое и открываюсь новому".
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Медитация "Обновление энергии"
- Найдите тихое место, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов.
- Представьте, как сверху спускается на вас золотистый свет, наполняя каждую клетку тела чистой энергией.
- Почувствуйте, как этот поток смывает усталость и открывает источник вдохновения.
- Повторите аффирмацию: "Я наполнен энергией для новых свершений".
Эти медитации помогут избавиться от внутреннего хаоса и войти в новый лунный цикл с ясностью и гармонией.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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