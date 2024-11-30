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Молодик у Стрільці 1 грудня 2024 року: три медитації для очищення

Молодик у Стрільці 1 грудня 2024 року: три медитації для очищення

Медитація є дуже важливою під час молодика

Зверніть увагу на медитацію під час молодика.

Три медитації для очищення під час молодика у Стрільці

  1. Медитація "Вогонь очищення"

    • Сядьте зручно, запаліть свічку перед собою.
    • Уявіть, що полум'я очищає вас від усього зайвого — негативних думок, страхів чи сумнівів.
    • Зосередьтеся на відчутті легкості, повторюючи: "Я звільняюся від усього, що мене обтяжує".
    • Завершіть медитацію, подякувавши полум’ю за очищення.

  2. Медитація "Випускання старого"

    • Уявіть себе стоячим на березі річки або моря.
    • Візуалізуйте, як вода забирає всі ваші тривоги, образи та непотрібні думки, залишаючи відчуття спокою та чистоти.
    • Скажіть подумки: "Я відпускаю старе і відкриваюся новому".

  3. Медитація "Оновлення енергії"

    • Знайдіть тихе місце, заплющте очі й зробіть кілька глибоких вдихів.
    • Уявіть, як зверху на вас спускається золотисте світло, наповнюючи кожну клітину тіла чистою енергією.
    • Відчуйте, як цей потік змиває втому та відкриває у вас джерело натхнення.
    • Повторіть афірмацію: "Я наповнений енергією для нових звершень".

Ці медитації допоможуть позбутися внутрішнього хаосу й увійти в новий місячний цикл із ясністю та гармонією. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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