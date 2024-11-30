Молодик у Стрільці 1 грудня 2024 року: три медитації для очищення

Три медитації для очищення під час молодика у Стрільці

Медитація "Вогонь очищення" Сядьте зручно, запаліть свічку перед собою.

Уявіть, що полум'я очищає вас від усього зайвого — негативних думок, страхів чи сумнівів.

Зосередьтеся на відчутті легкості, повторюючи: "Я звільняюся від усього, що мене обтяжує".

Завершіть медитацію, подякувавши полум’ю за очищення. Медитація "Випускання старого" Уявіть себе стоячим на березі річки або моря.

Візуалізуйте, як вода забирає всі ваші тривоги, образи та непотрібні думки, залишаючи відчуття спокою та чистоти.

Скажіть подумки: "Я відпускаю старе і відкриваюся новому". Медитація "Оновлення енергії" Знайдіть тихе місце, заплющте очі й зробіть кілька глибоких вдихів.

Уявіть, як зверху на вас спускається золотисте світло, наповнюючи кожну клітину тіла чистою енергією.

Відчуйте, як цей потік змиває втому та відкриває у вас джерело натхнення.

Повторіть афірмацію: "Я наповнений енергією для нових звершень".

Ці медитації допоможуть позбутися внутрішнього хаосу й увійти в новий місячний цикл із ясністю та гармонією.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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