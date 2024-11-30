Молодик у Стрільці 1 грудня 2024 року: три медитації для очищення

Зверніть увагу на медитацію під час молодика.
Три медитації для очищення під час молодика у Стрільці
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Медитація "Вогонь очищення"
- Сядьте зручно, запаліть свічку перед собою.
- Уявіть, що полум'я очищає вас від усього зайвого — негативних думок, страхів чи сумнівів.
- Зосередьтеся на відчутті легкості, повторюючи: "Я звільняюся від усього, що мене обтяжує".
- Завершіть медитацію, подякувавши полум’ю за очищення.
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Медитація "Випускання старого"
- Уявіть себе стоячим на березі річки або моря.
- Візуалізуйте, як вода забирає всі ваші тривоги, образи та непотрібні думки, залишаючи відчуття спокою та чистоти.
- Скажіть подумки: "Я відпускаю старе і відкриваюся новому".
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Медитація "Оновлення енергії"
- Знайдіть тихе місце, заплющте очі й зробіть кілька глибоких вдихів.
- Уявіть, як зверху на вас спускається золотисте світло, наповнюючи кожну клітину тіла чистою енергією.
- Відчуйте, як цей потік змиває втому та відкриває у вас джерело натхнення.
- Повторіть афірмацію: "Я наповнений енергією для нових звершень".
Ці медитації допоможуть позбутися внутрішнього хаосу й увійти в новий місячний цикл із ясністю та гармонією.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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