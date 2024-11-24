Соломія Вітвіцька стала тіткою і показала новонароджене маля

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька повідомила про поповнення в родині.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Ведуча оголосила, що стала тіткою. У рідного брата Соломії Вітвіцької Северина та його дружини Емми народилася друга дитина. У фотоблогу ведуча вже показала новонароджене маля. Зокрема, знаменитість опублікувала фото, на якому зображена її рідна людина з крихітною дитиною на руках.

Соломія Вітвіцька також привітала сім'ю брата з народженням маляти. Вона не була багатослівною, а лише додала до фото смайлик у вигляді червоного сердечка. Звичайно, теплі слова з привітаннями ведуча сказала особисто.

Брат Соломії Вітвіцької з новонародженою дитиною / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Зазначимо, Соломія Вітвіцька стала тіткою вдруге. Рідний брат знаменитості вже виховує сина, який цьогоріч пішов до першого класу.

Нагадаємо, цьогоріч стало відомо про кардинальні зміни в особистому житті й у самої Соломії Вітвіцької. Знаменитість зізналась, що перебуває в стосунках. Обранцем ведучої став військовий Олексій Ситайло. Нещодавно Вітвіцька показувала кадри з його служби на фронті.

Коханий Соломії Вітвіцької показав, як минає його служба на фронті

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