Зеленський: Україна не є полігоном для випробування зброї

Ворог за тиждень випустив по Україні понад 800 керованих авіабомб.

Україна – суверенна та незалежна держава, а не полігон для випробування зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що лише цього тижня російська армія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів.

"Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна – суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас", - сказав він, коментуючи застосування Росією для удару по Україні нової ракети середньої дальності "Орешнік".

Нагадаємо, вранці 21 листопада росіяни вперше атакували Україну міжконтинентальною балістичною ракетою, поціливши нею по Дніпру.

Згодом Путін заявив, що атаку було здійснено ракетою середньої дальності із застосуванням "новітньої ракетної системи "Орешнік" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою.

Він назвав удар по Дніпру "відповіддю на недавні удари ракетами ATACMS і Storm Shadow по російській території".

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