Зеленский: Украина не является полигоном для испытания оружия

Враг за неделю выпустил по Украине более 800 управляемых авиабомб.

Украина – суверенное и независимое государство, а не полигон для испытания оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что только на этой неделе российская армия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет разных типов.

"Украина не является полигоном для испытания оружия. Украина – суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас", — сказал он, комментируя применение Россией для удара по Украине новой ракеты средней дальности "Орешник".

Напомним, утром 21 ноября россияне впервые атаковали Украину межконтинентальной баллистической ракетой, попав ею по Днепру.

Впоследствии Путин заявил, что атака была осуществлена ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой.

Он назвал удар по Днепру "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории".

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