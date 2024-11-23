Путин не сможет завершить войну в Украине без развала России — The Telegraph

Президенту РФ Владимиру Путину не удастся завершить войну в Украине без серьезных последствий своей страны. Политические экстремисты внутри страны могут "связать ему руки".

Такое мнение высказал Самуэль Рамани, эксперт по отношениям США и России со странами Ближнего Востока и Южной Азии в своей колонке для издания The Telegraph.

Он напомнил, что Путин негласно выразил готовность обсудить с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает замораживание конфликта. Однако публично в Кремле говорят о том, что не собираются этого допускать.

Также журналист отметил, что "Путин отверг мирный план Турции по Украине. Он предусматривал замораживание текущих боевых действий и отказ Украины от вступления в НАТО в течение минимум десяти лет. Кроме этого, предлагалось разместить международные войска на демилитаризованной границе на востоке нашей страны".

"Подобный план Трамп может предложить Путину после своей инаугурации. Чтобы Кремль согласился на переговоры, США придется пойти на максималистское видение Путина, предусматривающее признание захваченных Россией территорий Украины и ее отказ от членства в НАТО на постоянной основе. Еще одним "камнем преткновения" является Курская область. Путин не собирается идти на мирные переговоры, пока не вернет этот регион под свой контроль. Шансы на то, что Трамп согласится на все требования российского диктатора – маловероятны”, — пишет он.

Журналист добавил, что для РФ дипломатия – это инструмент психологической войны и возможность потянуть время для того, чтобы добиться как можно больше военных успехов.

"Как только переговоры начнутся, Путин сразу же напомнит об ударах ракетами ATACMS по Украине и оккупации Курской области", — добавил Рамани.

Напомним, Эрдоган заявил, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа будет ориентирована на дипломатическое решение войны в Украине, так что ее можно будет быстро завершить.

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