Нічна атака "Шахедів": у яких регіонах України було гучно

Сьогодні вночі росіяни атакували ударними безпілотниками мирні міста України.

Про наслідки ворожих ударів повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч проти 1 грудня 2024 року (від 20.00 30 листопада) із напрямків Курськ, Орел, Брянськ - рф. ворог атакував 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, ймовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один — в повітрі.

Нагадаємо, під час дронової атаки на Київ Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці.

У КМВА інформують, що, за попередніми даними, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено шість автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна.

Читайте також: