КНДР передала РФ снаряди гаубиць: Forbes назвав міста, що у небезпеці

Росіяни від Пхеньяна отримали гаубиці M1991. Вони стріляють 240-міліметровими ракетами вагою 85 кг на відстань до 60 км.

Про це пише видання Forbes.

Через те, що до Харкова від РФ всього 40 км, місто може опинитися в зоні дії цієї зброї.

"Кремль витягнув багато старих пускових установок із довгострокового зберігання, однак не зміг відновити їх у достатній кількості, щоб завдати значних втрат на полі бою та оснастити нові підрозділи. Запаси ракет також закінчуються", - пишуть журналісти.

Нагадаємо:

14 листопада аналітики порталу Defense Express повідомили, що у Росії помітили північнокорейську далекобійну 170-мм гаубицю M1989 Koksan, яку перевозили залізницею.

Заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд під час засідання Ради Безпеки ООН 27 листопада повідомив, що влада Північної Кореї має намір передати Росії нову партію балістичних ракет. Американський дипломат зазначив, що Пхеньян раніше незаконно передав РФ понад 18 тисяч контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

Він також наголосив, що американська сторона має інформацію про те, що в бойових діях проти України буде задіяна значна кількість північнокорейських самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, а також 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР.

КНДР наразі вже передала Росії більше сотні артсистем різних типів та 100 одиниць балістичних ракет, повідомили в ГУР МО. Також, станом на листопад, РФ отримала від КНДР більше п'яти мільйонів боєприпасів.

Північна Корея володіє великим арсеналом артилерійських систем, більшість із яких є копіями радянських зразків. За даними Розвідувального управління оборони США, північнокорейська артилерія відома своєю надійністю та простотою в обслуговуванні, що забезпечує її ефективне використання навіть у складних умовах.