Ночная атака "Шахедов": в каких регионах Украины было громко

Сегодня ночью россияне атаковали ударными беспилотниками мирные города Украины.

О последствиях вражеских ударов сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 1 декабря 2024 года (с 20.00 30 ноября) по направлениям Курск, Орел, Брянск — враг атаковал 78 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локационно потеряны, вероятно вследствие противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один — в воздухе.

Напомним, во время дроновой атаки на Киев Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных БПЛА, угрожавших столице.

В КМВА информируют, что, по предварительным данным, в результате этой атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Повреждены шесть автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна.

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