Ребел Уилсон сообщила о горе в ее семье

У артистки умер родной человек.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон сообщила, что в ее семье произошло горе.

Печальной новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. Артистка рассказала, что умер близкий и родной ей человек. Из жизни ушел дедушка Ребел Уилсон, которого звали Поппи. Мужчины не стало в возрасте 97 лет.

Актриса почтила память родного человека. Также Ребел Уилсон в фотоблоге показала снимок, где она изображена с дедушкой.

"Покойся с миром Поппи — 97 лет! Лучший дедушка", — написала актриса.

Ребел Уилсон с дедушкой / Фото: instagram.com/rebelwilson

Напомним, недавно украинская певица Геля Зозуля делилась печальной новостью. Артистка сообщила, что в ее семье произошло горе. Умерла бабушка Гели Зозули, благодаря которой она начала петь. Артистка тяжело переживает потерю родного человека.

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