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Нічна атака "Шахедів" по Україні: куди летіли та які наслідки ударів

Нічна атака "Шахедів" по Україні: куди летіли та які наслідки ударів

Окупанти щодня атакують мирні міста / Фото: Associated Press

Окупанти випустили понад 100 ударних безпілотників.

Сьогодні вночі, 2 грудня, росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч проти 2 грудня 2024 року (від 19.00 1 грудня) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ ворог атакував 110 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 

50 безпілотників локаційно втрачено, ймовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору до напрямку Росії та Білорусі, ще один — в повітрі. 

Раніше стало відомо, що у Тернополі безпілотник влучив у будинок. Загинула одна людина, також є багато постраждалих. У ДСНС показали фото з місця ворожого удару.

Також неспокійно було на Хмельниччині - там працювала ППО.

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