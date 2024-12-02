Ночная атака "Шахедов" по Украине: куда летели и какие последствия ударов

Сегодня ночью, 2 декабря, россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 2 декабря 2024 года (с 19.00 1 декабря) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск враг атаковал 110 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 52 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

50 беспилотников локационно потеряно, вероятно вследствие противодействия средств РЭБ Сил обороны, 6 вышло из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, еще один — в воздухе.

Ранее стало известно, что в Тернополе беспилотник попал в дом. Погиб один человек , также есть много пострадавших. В ГСЧС показали фото с места вражеского удара.

Также неспокойно было на Хмельнитчине – там работала ПВО.

Читайте также: