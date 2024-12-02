Подавление протестов в Грузии: страны Балтии введут санкции

В странах Балтии "не приветствуются противники демократии и нарушители прав человека".
Три страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – решили ввести санкции против тех, кто "подавлял законные протесты в Грузии".
Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в соцсети Х.
Цахкна анонсировал санкции балтийских государств против тех, кто подавлял протесты в Грузии.
"Три страны Балтии совместно согласились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах", – говорится в заявлении главы МИД Эстонии.
Однако он не уточнил, какие санкции и против кого будут введены.
Напомним, по данным СМИ, во время несколькодневных масштабных протестов в Тбилиси силовики применили резиновые пули. Грузины устроили протесты из-за отказа пророссийского правительства от евроинтеграции.
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