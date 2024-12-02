Протесты в Грузии: силовики оттеснили протестующих от здания парламента

Поступают сообщения о задержанных в ходе разгона людей.

В Тбилиси силовики с помощью водометов и слезоточивого газа оттеснили протестующих от здания парламента.

Об этом информирует " Эхо Кавказа ".

"Спецназначенцы оттеснили демонстрантов от площади перед парламентом. Были применены водометы", — говорится в сообщении.

Издание пишет, что демонстранты со своей стороны используют пиротехнику для противостояния против действий силовиков.

Также сообщается, что протестующие начали возводить баррикады. Поступают сообщения о задержанных в ходе разгона людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии полиция, вероятно, применила резиновые пули против протестующих.

Кроме того, мы ранее информировали, что журналист Портников объяснил, чем закончатся протесты в Грузии.

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