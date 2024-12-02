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Нічні вибухи на Хмельниччині: що відомо

Нічні вибухи на Хмельниччині: що відомо

Хмельницьку область атакували дрони / Фото: Associated Press

У регіоні працювала ППО.

Сьогодні вночі на Хмельниччині під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.

Про деталі повідомили в ОВА.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили та знешкодили 4 ворожих БпЛА. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Тернополі безпілотник влучив у будинок. Загинула одна людина, також є багато постраждалих. У ДСНС показали фото з місця ворожого удару.

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