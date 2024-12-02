День ангела 2 грудня: кого та як вітати з іменинами

2 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 2 грудня

2 грудня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Бориса, Володимира, Дмитра, Івана, Кирила, Костянтина, Матвія, Мойсея, Миколу, Павла, Сергія, Степана, Федора, Антоніну, Віру, Маргариту, Марію, Тамару.

Андрій — давньогрецьке ім'я, означає "мужній". В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає впертим, імпульсивним.

Борис — перекладається зі староперської мови як "спадкоємець". В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає терплячим, ніжним.

Володимир — старонімецьке походження, тлумачиться як "велика сила". В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає самодостатнім.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві вірний друг. В дорослому віці стає практичним.

Іван — давньоєврейське коріння, перекладається як "милість Божа". В дитинстві добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — давньогрецьке походження, тлумачиться як "владика". В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає сильною особистістю.

Костянтин — давньоримське ім'я, означає "стійкий". В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці завжди готовий прийти на допомогу.

Матвій — давньоєврейське коріння, перекладається як "дарований Богом". В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає інтелігентним.

Мойсей — давньоєврейське походження, тлумачиться як "я взяла його з води". В дитинстві добрий. В дорослому віці стає спокійним.

Микола — давньогрецьке ім'я, означає "переможець народів". В дитинстві непохитний. В дорослому віці стає хорошим співрозмовником.

Павло — латинське коріння, перекладається як "молодший". В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає чуйним.

Сергій — латинське походження, тлумачиться як "знатний". В дитинстві спокійний і вразливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Степан — давньогрецьке ім'я, означає "вінець". В дитинстві простий. В дорослому віці стає доброзичливим.

Федір — давньогрецьке коріння, перекладається як "подарунок Бога". В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає ексцентричним.

Антоніна — римське походження, тлумачиться як "належить Антонію". В дитинстві поступлива. В дорослому віці стає доброю і щирою.

Віра — давньогрецьке ім'я, означає "віра". В дитинстві цілеспрямована. В дорослому віці стає чуттєвою, інколи зарозумілою.

Маргарита — давньогрецьке коріння, перекладається як "перлина". В дитинстві рухлива. В дорослому віці стає амбітна і запальна.

Марія — давньоєврейське походження, тлумачиться як "кохана". В дитинстві часто ображається. В дорослому віці присвячує себе сім'ї.

Тамара — давньоєврейське ім'я, означає "фінікова пальма". В дитинстві вимагає постійної уваги. В дорослому віці стає практичною.

День ангела 2 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Нехай твій небесний заступник завжди береже тебе, дарує мудрість і сили долати всі виклики. Бажаю, щоб у серці панував мир, а навколо були лише добрі й щирі люди. Зі святом, будь щасливим(-ою)!

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Нехай у твоєму житті завжди буде місце для сміху, кохання, приємних несподіванок і безмежного щастя. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці й допомагає у всіх починаннях.

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Нехай кожен твій день буде сповнений радості, тепла і добрих людей. Нехай твій ангел завжди поруч, допомагає долати труднощі й здійснювати мрії. Радій життю, адже воно прекрасне!

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Нехай твоє життя буде таким же світлим і радісним, як цей особливий день. Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди надихав тебе на добрі справи, оберігав і дарував душевний спокій.

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Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку, веде по світлих дорогах життя та захищає від будь-яких негараздів. Нехай у твоєму серці завжди живе мир, а навколо панує любов і щастя. З Днем ангела!

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