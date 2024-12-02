Байден-старший зазначив, що переслідування його сина було пов'язане саме з їхніми родинними зв'язками.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден помилував свого сина Хантера Байдена.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Я підписав указ про помилування мого сина Хантера. Від того дня, як я обійняв посаду, я сказав, що не втручатимуся в прийняття рішень Міністерством юстиції, і я дотримався свого слова, навіть коли спостерігав за тим, як мого сина вибірково і несправедливо переслідують у судовому порядку", - йдеться у заяві.

Помилування означає, що Хантер Байден не буде засуджений за свої злочини. Це також виключає будь-які шанси на те, що його відправлять до в'язниці.

"Я сподіваюся, американці зрозуміють, чому батько і президент прийшли до такого рішення", - сказав Джо Байден.

Нагадаємо, Хантер Байден визнав себе винним у несплаті податків у 2017 та 2018 роках. За даними ЗМІ, його загальна податкова заборгованість сягнула 1,2 мільйона доларів.

Представники Байдена заявили, що він повернув борг. Згодом Мін'юст США висунув нові звинувачення сину Байдена — йому інкримінували девʼять пунктів, що стосуються несплати податків щонайменше на 1,4 мільйона доларів і неправдивої податкової декларації.

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