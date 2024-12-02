Байден-старший отметил, что преследование его сына было связано именно с их родственными связями.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден помиловал своего сына Гантера Байдена.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Я подписал указ о помиловании моего сына Гантера. С того дня, как я вступил в должность, я сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал свое слово, даже когда наблюдал за тем, как моего сына избирательно и несправедливо преследуют в судебном порядке", — говорится в заявлении.

Ошибка означает, что Хантер Байден не будет осужден за свои преступления. Это также исключает какие-либо шансы на то, что его отправят в тюрьму.

"Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению", – сказал Джо Байден.

Напомним, Гантер Байден признал себя виновным в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах. По данным СМИ, его общая налоговая задолженность составила 1,2 миллиона долларов.

Представители Байдена заявили, что он вернул долг. Впоследствии Минюст США выдвинул новые обвинения сыну Байдена — ему инкриминировали девять пунктов, касающихся неуплаты налогов, по меньшей мере, на 1,4 миллиона долларов и ложной налоговой декларации.

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