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Ворог просувається на фронті - DeepState

Ворог просувається на фронті - DeepState

На фронті продовжуються запеклі бої / Фото: Associated Press

Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони.

Протягом минулої доби російські загарбники на фронті просунулися біля кількох населених пунктів.

Про це йдеться у повідомлені DeepState

"Ворог просунувся біля Нового Комара, Берестового, Погребків та в Кураховому", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські бійці знищили північнокорейський ракетний комплекс.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт розповів про новий вид війни у Курській області.

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