Повстанці у Сирії повністю взяли під контроль місто Алеппо — ЗМІ

Сірійські сили, які протистоять режиму диктатора Башара Асада, повністю взяли під контроль одне з найбільших міст країни Алеппо.

Про це інформує Alarabiya News.

Сили диктатор Асада, які підтримує Іран та РФ, не змогли втримати місто і відступили з нього після стрімкого наступу сил повстанців.

Повідомляється, що рух "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) і союзні з ними опозиційні сили контролюють місто Алеппо, за винятком районів, контрольованих курдськими силами.

Крім самого міста, поставці взяли під контроль аеропорт міста, а також прилеглі території.

В свою чергу сірійська та російська авіація завдала серії ударів у неділю з метою підтримки асадівських військ. В результаті цих ударів в Алеппо Загинули 12 людей.

Також в результаті російських ударів було вбито в Ідлібі 8 мирних жителів, у тому числі двоє дітей і жінку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повстанці у Сирії захопили резиденцію Асада та офіс російських радників.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін прорахувався і шукає шляхи для підтримки Башара Асада.

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