Путін не перекидатиме війська з України до Сирії: експерт назвав причини

Російський диктатор буде змушений збільшити свою військову присутність у Сирії, але не використовуючи військ, які вже воюють в Україні.

Таку думку в етері Еспресо висловив виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко.

"В Сирії дійсно спостерігається зміна балансу сил. Відбуваються події, зокрема, захоплення повстанцями міста Алеппо та десятків населених пунктів. Однак поки що невідомо настільки це стала зміна ситуації в Сирії", - пояснив Сушко.

Сушко заявив, що у Росії є ресурси для посилення режиму сирійського диктатора Башара Асада, які не задіяна на війні проти України.

"Однією з опор силового режиму Башара аль-Асада в Сирії є Російська Федерації і її військова підтримка. Башар аль-Асад вже звернувся до Кремля про посилення військової підтримки для того, щоб змінити ту ситуацію, яка складається в Сирії. Очевидно, що це залучить певну частину російського військового ресурсу. Однак, я б не перебільшував впливу подій в Сирії на російсько-українську війну. Ми точно не дочекаємось того, що якісь російській підрозділи будуть перекидатись з фронту в Сирію для підтримки режиму Асада. Цього не буде. Росія має додаткові ресурси, які вона може використати у війні в Сирії. Гадаю, що російська присутність в Сирії буде розгортатись тими силами, які в них є в тому регіоні”, - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія пообіцяла надати додаткову військову допомогу Асаду.

Крім того, ми раніше інформували, що Туреччина вдарила по північному Іраку та Сирії.

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