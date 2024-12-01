На Сумщині пролунало 69 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (12 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), обстріл із РСЗВ (15 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), атаку FPV-дронами (14 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи). Внаслідок пошкоджено нежитлове приміщення.

Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники знову атакували громадський транспорт у Херсоні.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київщину.

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