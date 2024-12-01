В Сумской области прозвучало 69 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 69 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская общины.
- Краснопольское общество: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств (12 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов), атаку FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из РСЗО (15 взрывов).
- Великописаревское общество: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных устройств (7 взрывов), атаку FPV-дронами (14 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
- Миропольское общество: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате повреждено нежилое помещение.
- Эсманьская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Середино-будская община: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва).
- Шалыгинская община: совершена атака FPV-дроном (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики снова атаковали общественный транспорт в Херсоне.
Кроме того, мы ранее информировали, что враг совершил комбинированную атаку на Киевщину.
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