В Сумской области прозвучало 69 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 69 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Краснопольское общество: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств (12 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов), атаку FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из РСЗО (15 взрывов).

Великописаревское общество: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных устройств (7 взрывов), атаку FPV-дронами (14 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).

Миропольское общество: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате повреждено нежилое помещение.

Эсманьская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Середино-будская община: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва).

Шалыгинская община: совершена атака FPV-дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики снова атаковали общественный транспорт в Херсоне.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг совершил комбинированную атаку на Киевщину.

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