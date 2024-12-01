У ЗСУ заявили про "правду посередині" у питанні мобілізації 18-річних

У ЗСУ вважають, що необхідно переглянути обмеження на бронювання, а також знайти способи проти студентів-переростків.

В Україні потрібно скорочувати різні можливості для ухилення від військової служби та активніше працювати з тими, хто зареєструвався у додатку Резерв+.

Таку думку в етері Еспресо висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він заявив, що у питання зниження віку мобілізації "правда десь посередині".

"Потрібно максимально скоротити ухилення від несення військової служби. Командири на передових позиціях сприймають ситуацію, як вона відбувається на полі бою і яке поповнення до них приходить, тому у декого може створюватися враження, що чоловічого населення віком 25-40 років, яке по суті перебуває на піку своїх фізичних можливостей, мало", - заявив військовий.

Він заявив що тут мова йде не про 18 річних хлопців, організми яких ще формуються.

"Як показала практика масштабних військових операцій, що на одних молодих особах такого віку не витягнеш. Не можна говорити, що це точно переламає хід бойових дій, бо хід подій переламає зброя", - підкреслив Тимочко.

Він заявив, що необхідно переглянути обмеження на бронювання, а також знайти способи проти студентів-переростків.

"До речі, слід звернути серйозну увагу на громадські організації (ГО), які вважаються бенефіціарами залучення донорських коштів, то вони можуть теж бронювати членів своїх ГО. Це нонсенс, бо ці ГО і є для того, щоб працювати на волонтерських засадах. А бронювання можуть у них відбуватися на фонді заробітних плат, однак, якщо це ГО, то є питання податків і та інших нюансів", - сказав він.

Крім того, він заявив, що треба активніше працювати з громадянами, які зареєструвались у додатку Резерв+, що зробило вже понад 5 мільйонів українців.

"Чим більше чоловіки йтимуть на комунікацію, тим буде краще. Йдеться і про роботу депутатів, які мають достатній вплив всередині суспільства. Ми є в умовах важкої війни й маємо постійно пропонувати нові шляхи рішень, щоб перемогти ворога", - резюмував Іван Тимочко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ розповіли, чи мобілізуватимуть після базової військової підготовки.

Крім того, ми раніше інформували, що визнані непридатними до служби не виключатимуться з військового обліку.

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