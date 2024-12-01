Астрологічний прогноз на 1 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна відпочивати та складати плани на найближче майбутнє, вони обов'язково здійсняться.

Символ дня: лампада.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливе каміння дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: імунна система.

Хвороби дня: велика ймовірність інфекційних захворювань, які можуть загрожувати серйозними ускладненнями.

Харчування дня: бажано дотримуватися дієти, можна також голодувати й постити.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія і містика дня: можна власноруч виготовляти захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай позитивні, але пророчими не є.

Табу дня: категорично не можна допускати недобрих побажань на чиюсь адресу – вони загрожують бумерангом.

Цитата дня: "Не дозволяйте вчорашньому дню зайняти надто багато часу сьогодні" (Вілл Роджерс).

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