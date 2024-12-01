Астрологический прогноз на 1 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно отдыхать и составлять планы на ближайшее будущее, они обязательно сбудутся.
Символ дня: Лампада.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.
За какую часть тела отвечает: иммунная система.
Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, которые могут быть чреваты серьезными осложнениями.
Питание дня: желательно придерживаться диеты, можно также голодать и поститься.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно собственноручно изготавливать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, носят позитивный характер, но вещими не являются.
Табу дня: категорически нельзя допускать недобрых пожеланий в чьей-либо адрес – они чреваты бумерангом.
Цитата дня: Не позволяйте вчерашнему дню занять слишком много времени сегодня (Уилл Роджерс).
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