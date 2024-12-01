Астрологический прогноз на 1 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно отдыхать и составлять планы на ближайшее будущее, они обязательно сбудутся.

Символ дня: Лампада.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: иммунная система.

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, которые могут быть чреваты серьезными осложнениями.

Питание дня: желательно придерживаться диеты, можно также голодать и поститься.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно собственноручно изготавливать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, носят позитивный характер, но вещими не являются.

Табу дня: категорически нельзя допускать недобрых пожеланий в чьей-либо адрес – они чреваты бумерангом.

Цитата дня: Не позволяйте вчерашнему дню занять слишком много времени сегодня (Уилл Роджерс).

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