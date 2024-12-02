Астрологічний прогноз на 2 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нових справ, до яких треба ставати поступово і неквапливо, але серйозно та докладно.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: коричневий.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидкоплинні і не призводять до серйозних наслідків, але це не означає, що їх можна ігнорувати.

Харчування дня: можна підбирати нову дієту та вдаватися до лікувального голодування.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитись.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що позбавляють пороблення і пристріту.

Сни дня: сни цієї ночі можуть виявитися жахами, але віщими вони, на щастя, не є.

Табу дня: не можна виявляти злість та агресію.

Цитата дня: «Дружба – це найкращий бальзам від розчарування та кохання» (Джейн Остін).

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