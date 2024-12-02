Загострення у Сирії сталося саме зараз через те, що скоро до влади у Сполучених Штатах прийде команда новообраного президента Дональда Трампа.

Таку думку в етері Еспресо висловив ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден.

Він заявив що наразі у владі в Сирії перебувають етнічні алфавіти, чисельність яких раніше у країні складала 15-20% від усього населення.

"До них належить Башар Асад і вся родина. І ось вони ближче до шиїтів, ніж до сунітів, а ті, хто наступають, вони суніти, і вони належать до релігійного крила фундаменталістського, сунітського. І от вони там на цьому воюють", - заявив Зайден.

Він зазначив, що протиріччя у Сирії були ще з часів батька Башара Асада, який також утримував владу шляхом репресій.

"І тому він одного разу знищив 30 тисяч сунітських громадян, і на цьому все припинилося. А з Башаром так не вийшло, він намагався їх трохи вбивати, трохи розмовляти. Потім арабська весна (серія масових вуличних протестів, - ред.), і потім прийшла Російська терористична Федерація, допомогла їм і тепер намагається допомогти знову", - розповів він.

Зайден заявив, що тепер Росія буде активізовуватися у Сирії, щоб показати свою присутність і в цій країні.

"Всі очікують, що прийде Дональд Трамп 21 січня, і закінчиться та епопея з війною на Близькому Сході. І тепер як завжди, як було це зараз у нас, перед тим, як починаються перемовини, ви повинні показати і захопити щонайбільше важливі позиції. Показати, що ви найсильніша сторона, щоб було краще починати з такої позиції. І от тут Росія також посилає свої літаки, щоб показати: “Ні, на Близькому Сході ми також є", - зауважив підполковник запасу ЦАХАЛу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що премʼєр Ізраїля провів консультації щодо можливого краху режиму Асада у Сирії.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія пообіцяла надати додаткову військову допомогу Асаду.

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