На Сумщині пролунало 70 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 70 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 134 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, громади.

Краснопільська громада: здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА (19 вибухів), мінометні обстріли (15 вибухів), удари FPV-дронами (7 вибухів).

Білопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (6 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи). Внаслідок пошкоджено нежилу будівлю.

Середино-Будська громада: завдано удар FPV дронами (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Крім того, з БпЛА здійснено скидання вибухових пристроїв (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (24 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Есманьська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (1 вибух), FPV дронами (3 вибухи).

Юнаківська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (11 вибухів).

Хотінська громада: ворог бив з РСЗВ (7 вибухів)., ударним БпЛА типу «Ланцет» (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено транспортний засіб.

Великописарівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (5 вибухів), мінометний обстріл ( 2 вибухи), артилерійський обстріл (8 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

Свеська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Новослобідська громада: противник атакував FPV-дроном (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники знову атакували громадський транспорт у Херсоні.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київщину.

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