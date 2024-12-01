Війська РФ потрапили в "котел": у ГУР повідомили про бої у Сирії

У лавах російських військ через наступ повстанців - панічні настрої.

Російські війська зазнають значних втрат під час боїв в Сирії. Деякі підрозділи армії РФ перебувають в оточенні.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України щодо ситуації в Сирії.

Зазначається, що на тлі втрат і зростання панічних настроїв серед російських військових у Сирії Кремль звільнив командувача угруповання в цій країні генерала Сергія Кисіля.

Генерал Кисіль раніше вже втрачав посаду через провальні дії під час вторгнення до України, після чого його відправили у сирійське відрядження.

"Замінити Кисіля та допомогти режиму Башара Асада Москва надіслала іншого воєначальника ― до території арабської країни вже прибув генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУР, на військово-морській базі в Тартусі також помітили командувача ВМФ РФ адмірала Олександра Моісеєва.

"Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні росіян", - зазначили в ГУР.

Раніше аналітики повідомили, що Росія активізувала дипломатичні зусилля для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада на тлі активного просування військ повстанців.

Що відомо про ситуацію у Сирії

Події, які розгортаються в Сирії, загрожують падінням режиму очільника країни Башара Асада. Повстанці захоплюють населені пункти, державне телебачення не працює.

Станом вечір 30 листопада повстанцям вдалося взяти під контроль територію на північ від міста Хама та національний аеропорт Алеппо на південному сході міста-мільйонника.

Сирійські повстанці заявляють, що армійські сили Башара Асада тікають з міста Хама.

У місті Алеппо повстанці оголосили 24-годинну комендантську годину, починаючи від 17:00 суботи, заявивши, що це зроблено для безпеки жителів.

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