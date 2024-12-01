Войска РФ попали в "котел": в ГУР сообщили о боях в Сирии

Российские войска несут значительные потери во время боев в Сирии.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины о ситуации в Сирии.

Отмечается, что на фоне потерь и роста панических настроений среди российских военных в Сирии Кремль уволил командующего группировкой в этой стране генерала Сергея Киселя.

Генерал Кисель ранее уже терял должность из-за провальных действий во время вторжения в Украину, после чего его отправили в сирийскую командировку.

"Заменить Киселя и помочь режиму Башара Асада Москва направила другого военачальника — на территорию арабской страны уже прибыл генерал Александр Чайко, командовавший группировкой российских войск в Сирии в 2017-2019 годах", — говорится в сообщении.

По информации ГУР, на военно-морской базе в Тартусе также был замечен командующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

"После трех суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии числятся сотни россиян", — отметили в ГУР.

Ранее аналитики сообщили, что Россия активизировала дипломатические усилия по поддержке режима президента Сирии Башара Асада на фоне активного продвижения войск повстанцев.

Что известно о ситуации в Сирии

События, разворачивающиеся в Сирии, угрожают падением режима главы страны Башара Асада. Повстанцы захватывают населенные пункты, государственное телевидение не работает.

Вечером, 30 ноября, повстанцам удалось взять под контроль территорию к северу от города Хама и национальный аэропорт Алеппо на юго-востоке города-миллионника.

Сирийские повстанцы заявляют, что армейские силы Башара Асада бегут из города Хама.

В городе Алеппо повстанцы объявили 24-часовой комендантский час, начиная с 17:00 субботы, заявив, что это сделано для безопасности жителей.

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