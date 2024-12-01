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Растущая Луна 2 — 14 декабря 2024 года: самые популярные предрассудки и приметы

Растущая Луна 2 — 14 декабря 2024 года: самые популярные предрассудки и приметы

В настоящее время важно фокусироваться на положительных изменениях, ведь энергия способствует воплощению задуманного. / Фото: ТСН.ua

Период растущей Луны со 2 по 14 декабря 2024 особенно благоприятен для новых начинаний, активного развития и вовлечения удачи в жизнь.

Период растущей Луны со 2 по 14 декабря 2024 характеризуется энергетикой роста, развития и приумножения. Это время, когда хорошо начинать новые проекты, работать над достижением целей и вовлекать в свою жизнь положительные изменения.

Особенности периода:

  1. Благоприятная энергетика для начинаний:
    Все, что начато в настоящее время (от бизнеса до личностного развития), имеет потенциал для успешного роста.

  2. Активность природы:
    Растущая Луна способствует гармонии между людьми, растениями и финансами, поэтому этот период часто связывают с процветанием.

  3. Психологическая приподнятость:
    Люди обычно испытывают больше энергии, энтузиазма и веры в свои силы.

Популярные предрассудки и приметы:

  1. Не стоит стричь волосы:
    В народе считается, что во время растущей Луны лучше воздержаться от стрижки, чтобы не сократить собственную энергию.

  2. Сажение и пересадка растений:
    Считается, что растения, посаженные в это время, будут быстро расти и приносить плоды.

  3. Привлечение финансов:
    В этот период советуют не отдавать долги после заката, чтобы не уменьшить свое состояние.

  4. Составление списка желаний:
    На растущую Луну люди записывают свои цели, поскольку вера в то, что Луна помогает реализовать желаемое, распространена.

  5. Не занимайте деньги:
    Суеверия утверждают, что во время роста Луны ссужать деньги — значит "отдать свое состояние".

Этот период полон возможностей, если подходить к нему с положительными намерениями и верой в успех.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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