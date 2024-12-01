Растущая Луна 2 — 14 декабря 2024 года: самые популярные предрассудки и приметы

Период растущей Луны со 2 по 14 декабря 2024 особенно благоприятен для новых начинаний, активного развития и вовлечения удачи в жизнь.
Период растущей Луны со 2 по 14 декабря 2024 характеризуется энергетикой роста, развития и приумножения. Это время, когда хорошо начинать новые проекты, работать над достижением целей и вовлекать в свою жизнь положительные изменения.
Особенности периода:
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Благоприятная энергетика для начинаний:
Все, что начато в настоящее время (от бизнеса до личностного развития), имеет потенциал для успешного роста.
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Активность природы:
Растущая Луна способствует гармонии между людьми, растениями и финансами, поэтому этот период часто связывают с процветанием.
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Психологическая приподнятость:
Люди обычно испытывают больше энергии, энтузиазма и веры в свои силы.
Популярные предрассудки и приметы:
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Не стоит стричь волосы:
В народе считается, что во время растущей Луны лучше воздержаться от стрижки, чтобы не сократить собственную энергию.
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Сажение и пересадка растений:
Считается, что растения, посаженные в это время, будут быстро расти и приносить плоды.
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Привлечение финансов:
В этот период советуют не отдавать долги после заката, чтобы не уменьшить свое состояние.
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Составление списка желаний:
На растущую Луну люди записывают свои цели, поскольку вера в то, что Луна помогает реализовать желаемое, распространена.
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Не занимайте деньги:
Суеверия утверждают, что во время роста Луны ссужать деньги — значит "отдать свое состояние".
Этот период полон возможностей, если подходить к нему с положительными намерениями и верой в успех.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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