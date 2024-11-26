Кто и как сможет получить "тысячу Зеленского" через Укрпошту

Программа будет работать с 1 декабря 2024 года.

"Тысячу Зеленского" некоторые граждане смогут получить через Укрпошту.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Получить выплаты через Укрпошту смогут в частности: пенсионеры, лица с инвалидностью I и II групп и граждане, получающие соцпомощь (в прифронтовой зоне).

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"Мы рады приобщиться к инициативам, которые делают жизнь для украинцев немного проще в эти времена, и доставить немного положительных эмоций и что-то праздничное к столу в канун рождественских праздников", — отметил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.

Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения Укрпошты.

В компании также добавили, что механизм оформления этой помощи еще не определен. Детали Укрпошта сообщит позже.

Напомним, находящиеся за пределами страны украинцы будут лишены этой поддержки.

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