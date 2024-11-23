Зеленский сообщил, когда будут возможны переговоры с Путиным

Украинский президент считает, что предлагать Украине вступать в переговоры с Путиным сегодня — это просто затягивать время.

Для того чтобы заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров для прекращения войны, нужна консолидированная позиция сильных стран всего мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами во время 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), сообщает "Укринформ".

“Странам нужно действовать сообща. В том числе странам Африканского континента, Азии, Соединенным Штатам, Бразилии. Надо принимать позицию, чтобы поставить Путина на место, чтобы он хотел сесть за стол переговоров для войны, а не для того, чтобы поставить свои новые условия”, - подчеркнул он.

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По словам президента, предлагать Украине вступать в переговоры с Путиным сегодня — это просто затягивать время.

"Россия не хочет мира. Она хочет, чтобы кто-то попросил закончить войну", — сказал он.

Зеленский отметил, что в Кремле говорят о готовности вести переговоры с новой администрацией США, но в то же время открывают путь к Третьей мировой войне, вовлекая в боевые действия против Украины более 11 тысяч северокорейских военных.

“Они делают это публично, то есть показывают, что не собираются заканчивать войну. Они бьют по нам новой ракетой и угрожают открыто следующими ядерными возможностями», – сказал украинский президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российским президентом Путиным, не желающим заканчивать войну, ни к чему не приведут. Поэтому нужно, чтобы Украина находилась в сильной позиции.

Зеленский: президент США может заставить Путина к переговорам!

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