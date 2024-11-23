"Шахтер" поиздевался над "Ингульцом", продолжив свою погоню за лидерами УПЛ (видео)

"Горняки" забили шесть "сухих" мячей в ворота команды из Кировоградской области.

"Шахтер" одержал разгромную победу над "Ингульцом" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 6:0 .

Дончане открыли счет в компенсированное к первому тайму время – отметился Артем Бондаренко. Отметим, что перед этим Георгий Судаков не реализовал пенальти.

Во втором тайме подопечные Марино Пушича пять раз поражали ворота команды из Кировоградской области. Дубль оформил Эгиналду, по одному голу забили Бартол Франьич, Кевин и Александр Зубков.

Обзор матча "Шахтер" – "Ингулец"

После этой победы "Шахтер" (29 очков) продолжает занимать третье место в УПЛ, пытаясь догнать лидеров чемпионата "Динамо" (35 баллов) и "Александрию" (32 пункта + игра в запасе) "Ингулец" (6 очков) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре чемпионата Украины "оранжево-черные" 1 декабря встретятся с "Рухом", а подопечные Василия Кобина 29 ноября в гостях сразятся с "Ворсклой".

Перед этим "Шахтер" в среду, 27 ноября, в Эйндховене сыграет с нидерландским ПСВ в матче 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

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