Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Растущая Луна 2 — 14 декабря 2024: три ритуалы для увеличения финансов

Растущая Луна 2 — 14 декабря 2024: три ритуалы для увеличения финансов

Важно верить в результат и выполнять эти практики с положительным настроением. / Фото: ТСН.ua

Во время растущей Луны можно выполнять ритуалы с денежной свечой, красавицей (денежным деревом) или водой с медом, чтобы настроить энергию на привлечение финансов.

Период растущей Луны со 2 по 14 декабря 2024 благоприятный для ритуалов, направленных на привлечение финансового благополучия, поскольку энергетика этого времени поддерживает рост и приумножение. Ниже приведены три простых, но действенных ритуала.

1. Ритуал "Денежная свеча"

Что нужно:

  • Зеленая свеча (символ финансов).
  • Эфирное масло (например, услышали, мята или апельсин).
  • Монета или купюра.

Как провести:

  • В вечер растущей Луны зажгите зеленую свечу.
  • Перед этим мажьте его эфирным маслом, думая о том, как ваш доход увеличивается.
  • Положите рядом монету или купюру как символ изобилия и повторяйте:
    "Пусть деньги приходят в мою жизнь легко, приумножаются и доставляют радость."
  • Оставьте свечу догореть, а монету или купюру храните как амулет.

2. Ритуал с денежным деревом (красушкой)

Что нужно:

  • Горшок с красавицей (денежное дерево).
  • Три монеты.

Как провести:

  • Возьмите три монеты и вкопайте их в грунт под деревом.
  • Во время этого представьте, как ваши финансы растут вместе с растением.
  • Каждый день поливайте дерево, думая об умножении своих доходов.
  • Дополнительно можете положить под горшок записку с вашей финансовой целью.

3. Ритуал на привлечение денег через воду

Что нужно:

  • Стакан чистой воды.
  • Щепотка корицы или мед.

Как провести:

  • Вечером налейте в стакан воду и добавьте немного корицы или меда.
  • Перемешивая воду, произносите:
    "Как эта вода сладкая, так и моя жизнь наполняется денежными потоками."
  • Выпейте воду, визуализируя, как в вашу жизнь приходят деньги.

Эти ритуалы помогают настроить энергию на привлечение изобилия и приумножение ресурсов в гармонии с ритмами природы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Похожие темы:

Следующая публикация