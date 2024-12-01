Растущая Луна 2 — 14 декабря 2024: три ритуалы для увеличения финансов

Во время растущей Луны можно выполнять ритуалы с денежной свечой, красавицей (денежным деревом) или водой с медом, чтобы настроить энергию на привлечение финансов.

Период растущей Луны со 2 по 14 декабря 2024 благоприятный для ритуалов, направленных на привлечение финансового благополучия, поскольку энергетика этого времени поддерживает рост и приумножение. Ниже приведены три простых, но действенных ритуала.

1. Ритуал "Денежная свеча"

Что нужно:

Зеленая свеча (символ финансов).

Эфирное масло (например, услышали, мята или апельсин).

Монета или купюра.

Как провести:

В вечер растущей Луны зажгите зеленую свечу.

Перед этим мажьте его эфирным маслом, думая о том, как ваш доход увеличивается.

Положите рядом монету или купюру как символ изобилия и повторяйте:

"Пусть деньги приходят в мою жизнь легко, приумножаются и доставляют радость."

"Пусть деньги приходят в мою жизнь легко, приумножаются и доставляют радость." Оставьте свечу догореть, а монету или купюру храните как амулет.

2. Ритуал с денежным деревом (красушкой)

Что нужно:

Горшок с красавицей (денежное дерево).

Три монеты.

Как провести:

Возьмите три монеты и вкопайте их в грунт под деревом.

Во время этого представьте, как ваши финансы растут вместе с растением.

Каждый день поливайте дерево, думая об умножении своих доходов.

Дополнительно можете положить под горшок записку с вашей финансовой целью.

3. Ритуал на привлечение денег через воду

Что нужно:

Стакан чистой воды.

Щепотка корицы или мед.

Как провести:

Вечером налейте в стакан воду и добавьте немного корицы или меда.

Перемешивая воду, произносите:

"Как эта вода сладкая, так и моя жизнь наполняется денежными потоками."

"Как эта вода сладкая, так и моя жизнь наполняется денежными потоками." Выпейте воду, визуализируя, как в вашу жизнь приходят деньги.

Эти ритуалы помогают настроить энергию на привлечение изобилия и приумножение ресурсов в гармонии с ритмами природы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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