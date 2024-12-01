Растущая Луна 2 — 14 декабря 2024: три ритуалы для увеличения финансов

Во время растущей Луны можно выполнять ритуалы с денежной свечой, красавицей (денежным деревом) или водой с медом, чтобы настроить энергию на привлечение финансов.
Период растущей Луны со 2 по 14 декабря 2024 благоприятный для ритуалов, направленных на привлечение финансового благополучия, поскольку энергетика этого времени поддерживает рост и приумножение. Ниже приведены три простых, но действенных ритуала.
1. Ритуал "Денежная свеча"
Что нужно:
- Зеленая свеча (символ финансов).
- Эфирное масло (например, услышали, мята или апельсин).
- Монета или купюра.
Как провести:
- В вечер растущей Луны зажгите зеленую свечу.
- Перед этим мажьте его эфирным маслом, думая о том, как ваш доход увеличивается.
- Положите рядом монету или купюру как символ изобилия и повторяйте:
"Пусть деньги приходят в мою жизнь легко, приумножаются и доставляют радость."
- Оставьте свечу догореть, а монету или купюру храните как амулет.
2. Ритуал с денежным деревом (красушкой)
Что нужно:
- Горшок с красавицей (денежное дерево).
- Три монеты.
Как провести:
- Возьмите три монеты и вкопайте их в грунт под деревом.
- Во время этого представьте, как ваши финансы растут вместе с растением.
- Каждый день поливайте дерево, думая об умножении своих доходов.
- Дополнительно можете положить под горшок записку с вашей финансовой целью.
3. Ритуал на привлечение денег через воду
Что нужно:
- Стакан чистой воды.
- Щепотка корицы или мед.
Как провести:
- Вечером налейте в стакан воду и добавьте немного корицы или меда.
- Перемешивая воду, произносите:
"Как эта вода сладкая, так и моя жизнь наполняется денежными потоками."
- Выпейте воду, визуализируя, как в вашу жизнь приходят деньги.
Эти ритуалы помогают настроить энергию на привлечение изобилия и приумножение ресурсов в гармонии с ритмами природы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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