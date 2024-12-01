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Как правильно называть на украинском знаки зодиака

Как правильно называть на украинском знаки зодиака

Знаки зодиака на украинском

Говорим по-украински правильно: какие знаки Зодиака мы произносим и пишем неправильно

Многие украинцы совершают ошибки, называя знаки зодиака. Какие именно знаки зодиака мы чаще произносим и пишем неправильно, разъяснил языковед Александр Авраменко. "Зодиак – это совокупность 12 созвездий, через которые пролегает путь видимого движения солнца. Я остановлюсь на проблемных".

Языковед рассказал в названии каких трех знаков зодиака украинцы чаще всего совершают ошибки. Эти ошибки касаются не только произношения, но и написания названий.

  • В названии такого знака зодиака как "овен" украинцы чаще всего делают неправильное ударение. Правильно делать упор на букве "е" —  "овЕн", а не на букве "о" — "Овен". А в родительном падеже это слово произносится "овнА".
  • Ошибаются украинцы в названии "Телец". "Дальше идет "Телець" — не "Тілець", ведь мы видим изображение не "тіла" из "і", а теленка с "е", — обратил внимание Авраменко.
  • Третье название знака Зодиака, в котором часто совершают ошибку – это "Козоріг". "Правильно говорить "Козоріг", а не "Козеріг". "Козеріг" — так называется знак зодиака в русском языке, а в украинском нужно говорить "Козоріг", — объяснил языковед.

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