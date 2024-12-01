Як правильно називати українською знаки зодіаку

Говоримо українською правильно: які знаки Зодіаку ми вимовляємо та пишемо неправильно

Багато українців роблять помилки, називаючи знаки зодіаку. Які саме знаки зодіаку ми найчастіше вимовляємо та пишемо не правильно, роз'яснив мовознавець Олександр Авраменко. "Зодіак - це сукупність 12 сузір'їв, через які пролягає шлях видимого руху сонця. Я зупинюся на проблемних".

Мовознавець розповів у назві яких трьох знаків зодіаку українці найчастіше роблять помилки. Ці помилки стосуються не лише вимови, а й написання назв.

У назві такого знаку зодіаку як "овен" українці найчастіше роблять неправильний наголос. Правильно робити наголос на літері "е" - "овЕн", а не на літері "о" - "Овен". А у родовому відмінку це слово вимовляється "овнА".

Помиляються українці у назві "Телець". "Далі йде Телець - не Тілець, адже ми бачимо зображення не тіла з "і", а теляти з "е", - звернув увагу Авраменко.

Третя назва знаку Зодіаку, у якій часто роблять помилку - це "Козоріг". "Правильно казати Козоріг, а не Козеріг. "Козеріг" - так називається знак зодіаку в російській мові, а в українській потрібно казати "Козоріг", - пояснив мовознавець.

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