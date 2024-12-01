Кулеба розповів, як захиститися від інформаційних атак Росії

Ворожі дії не забарилися, і йдеться не лише про зброю.

Українці не мають дозволити ворожій пропаганді зламати їх. Поточні проблеми не є важливішими за головну мету, яка полягає у збереження незалежної європейської української держави. Слід ретельно відфільтрувати інформацію, яка споживається.

Про це написав український дипломат Дмитро Кулеба.

Стратегія Москви незмінна

Кулеба нагадав, що більшовицький метод насамперед полягав не в тому, щоби нападати на супротивників віч-на-віч, а саме пропаганда відігравала провідну роль у їхніх засобах дії. І ця зброя була грізнішою за гармати та кулемети.

"За тих часів було легше відразу роззброїти 40 тисяч вояків-більшовиків, ніж схопити агітаторів по всій Україні" – це спогад Олександра Шульгина, одного з лідерів УНР про 1918 рік", – акцентував він.

100 років потому стратегія Москви залишається незмінною: спочатку пропагандою зламати волю до боротьби, а потім зброєю захопити нас.

"Тільки замість агітаторів у нас сьогодні канали в телеграмі і тіктоці, зливи від джерел в медіа і нескінченні блогери та коментатори, багато з яких заробляють на тому, що свободу слова перетворюють у словоблуддя", – каже Кулеба.

За словами ексголови МЗС, зараз на думки та емоції українців комунікативно наступають з трьох боків:



1. Росія. Вона вселяє в нас і партнерів страх, погрожуючи фізичним знищенням України та Заходу "Орешніком", і підживлює в соцмережах лінії розколу, що існують в українському суспільстві (корупція, податки, неповага держави до людського життя тощо);



2. ⁠Партнери. Вони через медіа сигналізують, що підтримки України на належному рівні не буде і треба погоджуватися на поступки Росії;



3. ⁠Українці. Ми лаємо свою державу, партнерів, інших українців, не ведемо чесну розмову про війну і цим накопичуємо проблеми, а не вирішуємо їх.

Що потрібно робити

Як пояснює Кулеба, потрібно:

Не допускати думки, що поточні проблеми є важливішими за головну мету – збереження незалежної європейської української держави.

"Вони хочуть, щоб ми на емоціях через щоденні новини зірвалися і підставилися під їхній контрольний постріл. Ми маємо стояти міцно", – наголошує дипломат.

Відписатись від анонімних каналів та ретельно почистити список лідерів думок на яких ви орієнтуєтесь.

"Але серед тих, кого збережете, майте хоча б одного з альтернативною до інших точкою зору. Це для вас важливо, щоб не радикалізуватися під впливом однобічної інформації", – радить він.

Мета пліток в каналах не в тому, продовжує Кулеба, щоб зробити вас більш обізнаними, а в тому, щоб пробудити у вас гнів. А є два типи людей, які не здатні адекватно оцінювати реальність – ті, що у гніві, і ті, що в ейфорії. Ось так це працює і не дозволяйте, щоб так практикувались на вас.

"Не повторюймо помилки минулого. Не дозволяймо пропаганді зламати нас. Усім спокійних вихідних", – завершив він.

Раніше Дмитро Кулеба погодився, що ситуація з війною має поганий вигляд. Він також назвав мету Путіна і озвучив умови для завершення війни.

Читайте також: