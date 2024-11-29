"Ми програємо війну": ексміністр Кулеба стривожив заявою виданню FT

Дмитро Кулеба погодився, що ситуація з війною має поганий вигляд. Він також назвав мету Путіна, і озвучив умови для завершення війни.

В України немає на сьогодні засобів та інструментів для зміни нинішньої траєкторії подій війни. Якщо так піде далі, "ми програємо війну".

Про це ексголова МЗС України Дмитро Кулеба сказав у розмові з журналістом видання Financial Times.

Загроза поразки у війні

Журналіст сказав Кулебі, що зараз поширена думка, що Україна наразі програє війну. Ексміністр погодився, що все має поганий вигляд.

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"Чи є у нас сьогодні засоби та інструменти, щоб перевернути ситуацію та змінити траєкторію того, як відбуваються події? Ні, немає. І якщо так піде далі, ми програємо війну", – сказав колишній голова МЗС.

Водночас він додав, що у перші місяці повномасштабної війни усе було ще гірше.

"Це правда, що на полі бою все має поганий вигляд. Але в перші місяці 2022 року все мало ще гірший вигляд. Те, що я ненавиджу в моїх розмовах з європейськими та американськими експертами – а "ненависть" – це слово, яке я зазвичай не вживаю, – це те, що всі запитують, що Україна готова зробити, що Україна готова прийняти. І я кажу, хлопці, спочатку знайдіть відповідь на запитання, що Путін готовий прийняти. Тому що це місце, звідки йде війна", – висловився Кулеба.

Він відповів на запитання, що ж готовий прийняти Путін.

"Його мета зрозуміла. Він так чи інакше має демонтувати Українську державу… Його логіка полягає в тому, чому я маю брати участь у цьому, якщо я зрештою можу взяти все?" – пояснив ексміністр.

"Адміністрація Байдена не поспішала з наданням Україні наступальної зброї"

Кулеба розповів, чому вважає, що західні партнери України так неохоче постачали частину передової зброї, про яку просить країна.

"Нам, українцям, пощастило, що Джо Байден був президентом США 2022 року, бо якби це був хтось інший, у нас було б набагато гірше. У серці Джо Байдена є місце для України. Але його розум був сформований логікою холодної війни… Ви з ним не говорите про членство України в НАТО. Не говоріть йому про ядерну зброю. Тому що ці це речі, які його тригерять", – розповів ексголова МЗС.

Чого очікувати від Трампа?

Кулеба сказав, що зовсім не хвилюється через прихід до влади новообраного президента США Дональда Трампа, "тому що це не те, що я можу змінити".

"По-перше, розділіть те, що говорить Трамп, від того, що говорять люди навколо нього. Маск, син Трампа – вони можуть говорити, що завгодно. Але якщо ви подивитеся на те, що говорив Трамп, то в основному він робить лише два моменти. Спочатку я це виправлю. А по-друге, Зеленський – найкращий комівояжер у світі", – звернув увагу ексміністр.

Він додав, що "і у Зеленського, і у Путіна буде однакова стратегія. Вони сприймають Трампа як можливість". Кулеба описав можливий сценарій. За його словами, і російський, і український президенти "заявляють про готовність до переговорів, тому що вони не хочуть бути тими, хто відмовляє Трампу. Перший, хто це зробить, програє гру, чи не так? Якщо Трамп, скажімо так, розлютиться на Путіна… щось змінюється у відповідь? Може, зміцнити Україну?".

Чи можлива була мирна угода 2022 року?

Кулеба заявив, що під час перемовин обох держав у березні 2022 року неможливо було досягти мирного врегулювання. Він прокоментував твердження про те, що РФ та Україна начебто були готові укласти угоду, але західні союзники переконали Київ відмовитися від угоди.

"У 2022 році мирного врегулювання не було… Я чув цей аргумент всюди, в Африці, в Азії і навіть в Америці. Вони кажуть: "Але ж ви були близькі до миру, а кривавий Захід не дав вам цього зробити, бо Захід хоче, щоб ви воювали до останнього українця", – висловився колишній посадовець.

На його думку, така поширена думка є повною інверсією реальності.

"Знаючи наших західних партнерів, якими я дуже дорожу і ціную, якби 2022 року був хоч найменший шанс закінчити війну, вони б натиснули на нас і сказали: робіть це", – зазначив екс-міністр.

Він пояснив, що мирні пропозиції росіян були абсолютно несерйозними.

"У них навіть було одне положення про те, що всю українську важку бронетехніку потрібно було розмістити на складах, і ці склади повинні залишатися під контролем російських військ… Тож план був зрозумілий. Нейтралізувати Україну, залишатися там, де вони є в Україні, демілітаризувати Україну. А потім зробити останній вистріл", – розповів Кулеба.

Загроза для НАТО

Колишній голова МЗС відповів на запитання, чи повинні люди у Британії чи ЄС відчувати пряму загрозу з боку Росії:

"Від початку широкомасштабного вторгнення я почав говорити приватно в розмовах з колегами-міністрами закордонних справ, що якщо ви не допоможете нам перемогти Росію в Україні, наступним будете ви. А вони казали: "Дмитре, ми тебе любимо, але це натягнуто. Ми в НАТО, і Путін не посміє напасти на НАТО".

Однак Кулеба вважає, що Альянс вже не є чавунною гарантією, якою воно було колись.

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"Довіра європейських союзників до НАТО не базується на статті 5 Північноатлантичного договору. Насправді він базується на одному реченні — "Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм території наших союзників". І це речення належить Байдену. А якщо у вас є президент, який каже, що не збирається захищати кожен дюйм вашої території?... Якщо Трамп скаже щось подібне, щит НАТО зникне, і Путін почуватиметься вільним робити все, що йому заманеться", – припустив ексміністр.

Він описав можливий сценарій подій, якщо Путін наважився напасти.

"Я люблю Естонію, Литву, Латвію, вони дуже хороші друзі, але [росіяни] окупують значну частину їхньої території протягом 24 годин… Отже, уявімо, що через кілька місяців сили НАТО героїчно витіснять російську армію з Балтії. Після місяців важких боїв ці країни Балтії матимуть такий вигляд, як сьогодні мають Бахмут і весь Донбас. Вони зникнуть. Їх буквально зрівняють із землею. Це та реальність, яку Захід готовий прийняти?" – поставив запитання Кулеба.

Допоки триватиме війна?

Ексочільник МЗС погодився з думкою журналіста про те, що війна стала трагедією для України, але й утвердила її міжнародну ідентичність.

"Якби у нас не було цієї війни, ми витратили б, можливо, ще 100 років, щоб змусити світ визнати нас і змусити Захід визнати нас частиною цього. Але як людина я хотів би, щоб цього ніколи не сталося. Я б краще витратив ці 100 років, рухаючись, як черепаха, до цієї мети", – сказав Кулеба.

"Ця війна триватиме доти, допоки Путін вважатиме, що Україна не має права на існування. А всі, хто вважає інакше, або дурні, або на російській зарплаті", – додав він.

До слова, нещодавно Зеленський заявив, що є всі шанси закінчити війну вже 2025 року, але спочатку необхідно дізнатися пропозиції Трампа.

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