Війна або принизлива угода: Портников про сценарії для України

Український журналіст Віталій Портников дає 60-70% що війна продовжиться, а 30% – що в січні-лютому 2025 року Трамп і Путін домовляться про закінчення війни з точки зору заморозки конфлікту, без гарантій безпеки для України.

Про це Портников сказав в інтерв'ю "Прямому".

Чому Путіну невигідно припинити війну

Журналіст вважає, що війна між Україною та РФ буде продовжуватися, бо Путіну невигідно її закінчувати.

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"Ніякої політичної перспективи закінчення війни в 20-30 роках ХХІ століття нема. Значить, Трампу треба боротися за те, що не подобається обом сторонам. Йдеться про замороження конфлікту без інших рішень. Україна не визнає окуповані території російськими, але й не має можливості їх повернути. Росія не визнає частини Херсонської, Запорізької, Донецької областей українськими, але і не буде їх захоплювати. Дві держави існують в умовах ворожнечі і накопичують сили для нової майбутньої боротьби. Або для політичного врегулювання. Бо невідомо, що станеться – Росія стане демократичною, чи Україна проросійською. Але питання – чи погодиться на таке Путін", – каже Портников.

За словами журналіста, Путін розуміє, що як тільки він зупиняє війну, починаються абсолютно нові процеси: Україна може виступати з вимогами гарантій безпеки до Заходу, Україна розбудовує свої ракетні війська, з'являються якісь варіанти євроатлантичної інтеграції.

"З іншого боку, ясно, що якщо ти зупиняєш війну, то уже так швидко не почнеш. Принаймні, Путіну прийдеться утриматися від початку нової війни на час каденції Трампа. А коли каденція Трампа закінчиться, Путіну буде уже 77 років. Це – задача з багатьма невідомими", – каже Портников.

Найбільш вірогідний сценарій для України

Портников дає 60-70%, що війна продовжиться, що США будуть допомагати Україні в меншій мірі, ніж зараз; що Європа допомагатиме в більшій мірі, ніж зараз; що Росія буде продовжувати кроки по окупації українських земель і дестабілізації України. І так пройдуть 20-ті роки ХХІ століття.

Сценарій заморозки

За словами журналіста, 30% – що у січні 2025 року Трамп і Путін домовляться про закінчення війни з точки зору заморозки конфлікту – без гарантій безпеки для України і з контролем РФ над територією, яку вона окупувала, або над всією територією Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, не говорячи навіть про Крим.

Наслідки заморозки війни для України

"Це буде принизлива угода для України. Вона призведе до фрустрації українського суспільства, до краху існуючої політичної еліти, що знаходиться при владі і повної її заміни, і до появи на політичній сцені України "партії співіснування з Росією", які будуть звинувачувати Захід і закликати домовлятися з Росією. І ця "партія співіснування" може перемогти на президентських і парламентських виборах, як це було в Грузії. Я не кажу, що це буде одразу в 2025 році, але це може відбутися через каденцію. Якщо до цього часу Україна не отримає гарантії безпеки і не вступить до НАТО", – попередив журналіст.

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