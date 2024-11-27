Лідери 7 країн зробили однозначну заяву щодо України

Сім країн збільшать постачання боєприпасів до України, про що заявили голови урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції.

Про це йдеться у спільній заяві урядів держав за підсумками саміту в резиденції шведського прем’єра Харпсунд.

"Ми, голови урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції, зустрілися сьогодні в Харпсунді, Швеція, у вирішальний для нашої безпеки час. За результатами цього саміту всі лідери Північно-Балтійських країн і Польщі домовилися про наступне..." — почали свою заяву лідери країн.

Далі вони оголосили про посилення військової допомоги Україні та зобов'язалися діяти разом для протидії загрозам, що виникають через російську агресію.

Лідери країни підкреслили важливість трансатлантичних зв’язків і зобов'язалися посилити колективні зусилля для забезпечення безпеки своїх держав і союзників.

"Ми сповнені рішучості взяти на себе відповідальність за євроатлантичну безпеку, оскільки стикаємося з серйозними загрозами та викликами безпеці. Нас об’єднує спільне сприйняття загроз і готовність робити все необхідне для їх протидії. Трансатлантичний зв’язок є незамінним, і ми посилимо наші колективні зусилля, щоб убезпечити себе та всіх наших союзників у безпеці", — йдеться в заяві.

Один із ключових пунктів заяви лідерів семи країн

Північно-балтійські країни та Польща пообіцяли продовжувати надавати військову допомогу Україні, зокрема інвестиції в оборонну промисловість та постачання боєприпасів. Держави-союзниці висловили впевненість у необхідності надання допомоги для досягнення справедливого миру в Україні та забезпечення її європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Ми посилимо підтримку України. Наші країни є найбільшими донорами військової допомоги Україні на душу населення, і наша підтримка не послабиться. Україна має здолати агресію Росії, забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, в тому числі українській оборонній промисловості, і будемо інвестувати в те, щоб Україна отримала більше боєприпасів. Мужність і стійкість України буде підкріплено сильною та непохитною підтримкою наших країн, невід’ємною частиною якої є військова допомога. Ми заохочуємо інших робити так само", — зазначено в заяві.

Вони також пообіцяли продовжити роботу над зміцненням оборонної здатності та стійкості до звичайних і гібридних атак.

Тим часом Франція має намір створити балістичну ракету на 1000 км. Поки цей проєкт обговорюють між командуванням ЗС та гендиректоратом озброєння (DGA).

Раніше повідомлялося, що українські військові скаржилися на снаряди вітчизняного виробництва, які не вибухають або не долітають до цілей.

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