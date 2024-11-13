Чи може Трамп завершити війну у січні – Портников відповів

Журналіст певен, що сам факт переговірного процесу не означає зупинення воєнних дій.

Дональд Трамп поки не президент Сполучених Штатів, він – обраний президент і будь-яке рішення може ухвалювати після січня. Можливість припинення вогню в Україну більше залежить не від позиції Трампа, а від того, чи погодиться на якісь умови Росія.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников, коментуючи інформацію The Economist, що 20 січня 2025 року, дата інавгурації Трампа, може бути першим моментом для будь-якого можливого припинення вогню

"Немає ніякого значення, яку дату припинення вогню будуть оголошувати Сполучені Штати - ані до вступу Дональда Трампа на посаду, ані після вступу Трампа на посаду. Тому що має значення чи погодиться з цією датою припинення вогню російська сторона. Якщо російська сторона може погодитися, Дональд Трамп звичайно може розраховувати на якесь врегулювання. Якщо російська сторона не погодиться, то немає значення, що буде говорити Трамп", – вважає Портников.

Журналіст різко заявив, що немає значення, що "одна людина, далека від реальності, виголошувала на передвиборчих мітингах, щоб повернутися до Білого дому".

На його думку, сам факт розмови Трампа з Путіним – це перемога Путіна. Портников нагадав, що чинний президент США Джо Байден відмовився говорити з російським диктатором після початку повномасштабного вторгнення.

Аналогія з В'єтнамською війною

Журналіст певен, що сам факт переговірного процесу продовжує процес воєнних дій. Також він навів історичну аналогію подій В'єтнамської війни 1959–1975 рр. між комуністичним Північним В'єтнамом (якого підтримували СРСР та КНР) і Південним В'єтнамом (який підтримувався США).

"Домовленості по В'єтнаму призвели до краху Південного В'єтнаму. Був довгий переговірний процес, одночасно йшла війна. Перемовини закінчилися перемир'ям. Потім Північний В'єтнам добив Південний В'єтнам при повній байдужості американського Конгресу. Тодішній президент Джеральд Форд звертався до конгресу Сполучених Штатів із проханням допомогти Південному В'єтнаму. На що вони йому сказали: "а вже все закінчився", – нагадав Віталій Портников.

Раніше колумніст Макс Бут у The Washington Post розповів, як Трамп може примусити Путіна закінчити війну.

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