У "найсмертоноснішій" тюрмі загинули 15 в'язнів: що сталося

Війна між ув'язненими також призвела до поранення 14 осіб.

У результаті бійки в найбільшій в'язниці Еквадору загинули 15 ув'язнених і 14 отримали поранення.

Про це повідомляє Daily Mail.

В'язниця Літораль в Гуаякілі була місцем декількох бунтів і масових вбивств протягом багатьох років. Так, 2021-го 119 в'язнів загинули після спалаху бандитських розборок за ґратами.

Смертельна бійка сталася 12 листопада в одному з камерних блоків в'язниці, повідомляє Національна служба комплексного нагляду за дорослими, позбавленими волі, та неповнолітніми правопорушниками, яка здійснює нагляд за пенітенціарною системою.

На знімках зсередини в'язниці видно, як співробітники стоять біля тіла мертвого ув'язненого, що лежить на даху, а велика група ув'язнених без сорочок у наручниках лежить на землі у внутрішньому дворику.

У в'язниці Літораль загинули 15 людей / Фото: chtvhn/Twitter

Сестра однієї з жертв розповіла еквадорській газеті El Universo, що кількість загиблих могла бути набагато більшою.

"Вони кидали в них гранати, вони обезголовлювали їх, вони різали їх. Самі поліцейські, коли вони були там (за межами в'язниці), показали мені відеозаписи, на яких видно тіла у верхній частині; вони всі лежать там, - сказала вона. Тому ми і приїхали сюди, тому що вони вже сказали, що там не 17 чи щось таке, там 35, 40 загиблих. Це те, що вони давали інформацію всередині самої в'язниці".

Силам безпеки вдалося увійти до в'язниці і взяти її під контроль, щоб "гарантувати безпеку і запобігти новим інцидентам".

В'язниці Еквадору стали найнебезпечнішими в Латинській Америці: від 2001 року в результаті десятків інцидентів у в'язницях країни загинуло понад 400 осіб.

В'язниця Літораль є однією з найсмертоносніших з них, її репутації насильства не сприяє і переповненість. У ній утримується близько 10 000 ув'язнених, що вдвічі перевищує її місткість.

Нагадаємо, що відомо про тюрму, якою керують терористи. Вона розташована посеред пустелі в Чаді.

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