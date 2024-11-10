WP: Трамп провів першу розмову з Путіним – про що говорили

За інформацією видання, влада України була поінформована про дзвінок Трампа до Путіна і не заперечувала.

Обраний президент США Дональд Трамп вперше після перемоги на виборах провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел видання, ід час телефонної розмови, яку Трамп вів зі своєї резиденції у Флориді, він порадив російському диктаторові не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

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Трамп висловив зацікавленість у подальших контактах, щоб обговорити "швидке вирішення війни в Україні", повідомили журналістам на умовах анонімності особи, що знали про цю розмову.

"Дзвінок, про який раніше не повідомлялося, відбувається на тлі загальної невизначеності щодо того, як Трамп перезавантажить світову дипломатичну шахівницю союзників і супротивників США", – пише WP.

За інформацією видання, влада України була поінформована про дзвінок Трампа до Путіна і не заперечувала проти проведення розмови. Українські чиновники нібито зрозуміли, що Трамп буде взаємодіяти з російським диктатором з приводу дипломатичного вирішення проблеми України.

Під час своєї президентської кампанії Трамп заявив, що негайно припинить війну в Україні, але не повідомив подробиць про те, як він збирається це зробити. Він приватно сигналізував, що підтримає угоду, згідно з якою Росія збереже частину захоплених територій. Під час розмови з Путіним Трамп нібито коротко порушив питання територій.

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, але не став розголошувати подробиці цієї розмови. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що мільярдер і винахідник Ілон Маск, який останнім часом активно критикує Україну, брав участь у телефонній розмові Зеленського і Трампа після виборів.

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